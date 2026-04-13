Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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Lohnende Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition? 13.04.2026 10:03:42

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr angefallen

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 13.04.2025 wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 558,20 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,179 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.04.2026 gerechnet (549,40 EUR), wäre die Investition nun 98,42 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,58 Prozent verringert.

Insgesamt war Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zuletzt 69,88 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

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