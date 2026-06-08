Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition im Blick 08.06.2026 10:04:23

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr angefallen

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurden Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 577,60 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,313 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 757,96 EUR, da sich der Wert eines Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers am 05.06.2026 auf 448,10 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -22,42 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eine Börsenbewertung in Höhe von 55,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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