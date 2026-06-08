Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition im Blick
|
08.06.2026 10:04:23
DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurden Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 577,60 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,313 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 757,96 EUR, da sich der Wert eines Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers am 05.06.2026 auf 448,10 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -22,42 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eine Börsenbewertung in Höhe von 55,35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
09:29
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
09:29
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
05.06.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
05.06.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
05.06.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
05.06.26