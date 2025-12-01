Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Porsche Automobil Aktie

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

Frühes Investment 01.12.2025 10:04:31

DAX 40-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Porsche Automobil eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Porsche Automobil-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Porsche Automobil-Anteile letztlich bei 34,62 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 288,850 Porsche Automobil-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 725,01 EUR, da sich der Wert eines Porsche Automobil-Papiers am 28.11.2025 auf 37,13 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,25 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Porsche Automobil eine Börsenbewertung in Höhe von 11,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

