Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Performance unter der Lupe
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01.06.2026 10:04:06
DAX 40-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Porsche Automobil-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 97,08 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Porsche Automobil-Aktie investierten, hätten nun 1,030 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 29.05.2026 auf 32,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33,68 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 66,32 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Porsche Automobil belief sich zuletzt auf 10,01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
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