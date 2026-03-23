DAX 40-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Porsche Automobil eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 23.03.2025 wurde die Porsche Automobil-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Porsche Automobil-Aktie 37,36 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 267,666 Porsche Automobil-Aktien. Die gehaltenen Porsche Automobil-Aktien wären am 20.03.2026 8 418,09 EUR wert, da der Schlussstand 31,45 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,82 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Porsche Automobil einen Börsenwert von 9,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at