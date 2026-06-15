Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Performance unter der Lupe
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15.06.2026 10:04:36
DAX 40-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor einem Jahr eingebracht
Am 15.06.2025 wurde das Porsche Automobil-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Porsche Automobil-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 33,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Porsche Automobil-Papier investiert hätte, befänden sich nun 295,334 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.06.2026 gerechnet (30,84 EUR), wäre das Investment nun 9 108,09 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 9 108,09 EUR entspricht einer negativen Performance von 8,92 Prozent.
Insgesamt war Porsche Automobil zuletzt 9,44 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
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