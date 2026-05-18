Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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Porsche Automobil-Investment 18.05.2026 10:04:29

DAX 40-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Porsche Automobil-Aktie gebracht.

Das Porsche Automobil-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 37,89 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Porsche Automobil-Aktie investierten, hätten nun 26,392 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Porsche Automobil-Aktie auf 31,95 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 843,23 EUR wert. Damit wäre die Investition um 15,68 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Porsche Automobil betrug jüngst 9,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

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