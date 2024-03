DAX 40-Papier Porsche Automobil vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Porsche Automobil vz-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Porsche Automobil vz-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 50,82 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 196,773 Porsche Automobil vz-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 641,87 EUR, da sich der Wert einer Porsche Automobil vz-Aktie am 22.03.2024 auf 49,00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 3,58 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Porsche Automobil vz belief sich jüngst auf 15,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at