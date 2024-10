DAX 40-Papier Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil vz von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Porsche Automobil vz-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Porsche Automobil vz-Anteile bei 46,08 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,170 Porsche Automobil vz-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 86,41 EUR, da sich der Wert einer Porsche Automobil vz-Aktie am 04.10.2024 auf 39,82 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 13,59 Prozent verkleinert.

Porsche Automobil vz war somit zuletzt am Markt 12,19 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at