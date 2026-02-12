DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in QIAGEN von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die QIAGEN-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 21,30 EUR. Bei einem QIAGEN-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,694 QIAGEN-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 201,83 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Anteils am 11.02.2026 auf 43,00 EUR belief. Mit einer Performance von +101,83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von QIAGEN betrug jüngst 8,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at