Rentable QIAGEN-Investition? 12.02.2026 10:03:36

DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in QIAGEN von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen QIAGEN-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die QIAGEN-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 21,30 EUR. Bei einem QIAGEN-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,694 QIAGEN-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 201,83 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Anteils am 11.02.2026 auf 43,00 EUR belief. Mit einer Performance von +101,83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von QIAGEN betrug jüngst 8,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

12.02.26 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.26 QIAGEN Hold Deutsche Bank AG
05.02.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
