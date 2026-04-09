QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Frühes Investment
|
09.04.2026 10:03:27
DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in QIAGEN von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit QIAGEN-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die QIAGEN-Anteile bei 23,02 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 434,401 QIAGEN-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35,44 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 393,02 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 53,93 Prozent.
QIAGEN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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