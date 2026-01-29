QIAGEN Aktie
DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel hätte eine Investition in QIAGEN von vor 3 Jahren gekostet
Am 29.01.2023 wurden QIAGEN-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die QIAGEN-Aktie bei 50,82 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 19,677 QIAGEN-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 879,87 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Papiers am 28.01.2026 auf 44,72 EUR belief. Damit wäre die Investition um 12,01 Prozent gesunken.
QIAGEN wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,36 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
