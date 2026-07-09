QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|QIAGEN-Performance
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09.07.2026 10:03:25
DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel hätte eine Investition in QIAGEN von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem QIAGEN-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die QIAGEN-Aktie bei 42,79 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in QIAGEN-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,337 QIAGEN-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 77,46 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Anteils am 08.07.2026 auf 33,15 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,54 Prozent verringert.
QIAGEN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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