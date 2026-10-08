QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Lohnender QIAGEN-Einstieg?
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08.10.2026 10:03:23
DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QIAGEN-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit QIAGEN-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 42,63 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die QIAGEN-Aktie investierten, hätten nun 23,459 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 40,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 957,13 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4,29 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von QIAGEN bezifferte sich zuletzt auf 8,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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