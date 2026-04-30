QIAGEN Aktie

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WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

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Frühe Investition 30.04.2026 10:03:37

DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QIAGEN-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen QIAGEN-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurde das QIAGEN-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 45,24 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, hätte er nun 221,047 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 302,05 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Papiers am 29.04.2026 auf 28,51 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 36,98 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete QIAGEN eine Marktkapitalisierung von 6,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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