QIAGEN Aktie

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WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

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QIAGEN-Performance im Blick 20.08.2026 10:03:27

DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QIAGEN-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die QIAGEN-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das QIAGEN-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das QIAGEN-Papier bei 50,84 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,967 QIAGEN-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 73,93 EUR, da sich der Wert einer QIAGEN-Aktie am 19.08.2026 auf 37,59 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 26,07 Prozent vermindert.

QIAGEN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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