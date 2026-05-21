DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QIAGEN von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die QIAGEN-Aktie Investoren gebracht.

Am 21.05.2023 wurden QIAGEN-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des QIAGEN-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 46,71 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 214,075 QIAGEN-Papiere. Die gehaltenen QIAGEN-Papiere wären am 20.05.2026 6 402,98 EUR wert, da der Schlussstand 29,91 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 35,97 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für QIAGEN eine Börsenbewertung in Höhe von 6,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at