DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QIAGEN von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die QIAGEN-Aktie Anlegern gebracht.

QIAGEN-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das QIAGEN-Papier an diesem Tag 49,20 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 203,245 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.07.2026 auf 35,47 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 208,07 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 27,92 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von QIAGEN belief sich zuletzt auf 7,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at