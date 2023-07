DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes QIAGEN-Investment eingefahren

Vor Jahren QIAGEN-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 24.07.2022 wurde das QIAGEN-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die QIAGEN-Aktie bei 46,89 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 21,327 QIAGEN-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 884,41 EUR, da sich der Wert einer QIAGEN-Aktie am 21.07.2023 auf 41,47 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -11,56 Prozent.

Insgesamt war QIAGEN zuletzt 9,53 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der QIAGEN-Aktie fand am 25.09.1997 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der QIAGEN-Aktie bei 5,51 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at