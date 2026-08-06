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WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

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QIAGEN-Investition 06.08.2026 10:03:55

DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein QIAGEN-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die QIAGEN-Aktie Anlegern gebracht.

QIAGEN-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 43,96 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 22,749 QIAGEN-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 827,38 EUR, da sich der Wert einer QIAGEN-Aktie am 05.08.2026 auf 36,37 EUR belief. Damit wäre die Investition 17,26 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von QIAGEN betrug jüngst 7,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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