QIAGEN Aktie
WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3
|Lukrativer QIAGEN-Einstieg?
|
02.01.2026 10:03:35
DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in QIAGEN von vor 5 Jahren bedeutet
Am 02.01.2021 wurden QIAGEN-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der QIAGEN-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 45,01 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das QIAGEN-Papier investiert hätte, befänden sich nun 222,157 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (38,86 EUR), wäre das Investment nun 8 631,90 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,68 Prozent verringert.
QIAGEN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QIAGEN N.V.mehr Nachrichten
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
15:58
|DAX-Handel aktuell: So steht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX stärker (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
10:03
|DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in QIAGEN von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: DAX steigt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu QIAGEN N.V.mehr Analysen
|20.11.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|09.05.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|24.04.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|07.04.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|QIAGEN N.V.
|38,32
|-1,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechseln ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.