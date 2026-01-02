QIAGEN Aktie

Lukrativer QIAGEN-Einstieg? 02.01.2026

DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in QIAGEN von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in QIAGEN eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 02.01.2021 wurden QIAGEN-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der QIAGEN-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 45,01 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das QIAGEN-Papier investiert hätte, befänden sich nun 222,157 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (38,86 EUR), wäre das Investment nun 8 631,90 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,68 Prozent verringert.

QIAGEN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechseln ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

