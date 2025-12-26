DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte eine QIAGEN-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen QIAGEN-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die QIAGEN-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der QIAGEN-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 49,15 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 203,464 QIAGEN-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 932,04 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Anteils am 23.12.2025 auf 38,99 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -20,68 Prozent.

QIAGEN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at