QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Lukrative QIAGEN-Investition?
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11.06.2026 10:03:36
DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in QIAGEN von vor einem Jahr angefallen
Die QIAGEN-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die QIAGEN-Anteile bei 42,91 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 233,072 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.06.2026 auf 32,27 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 520,06 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 7 520,06 EUR entspricht einer negativen Performance von 24,80 Prozent.
Am Markt war QIAGEN jüngst 6,74 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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