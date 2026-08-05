Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Rheinmetall-Performance
|
05.08.2026 10:03:52
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Rheinmetall-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Rheinmetall-Papier bei 63,36 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Rheinmetall-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 157,828 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Rheinmetall-Aktie auf 1 200,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 189 520,20 EUR wert. Mit einer Performance von +1 795,20 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Rheinmetall eine Börsenbewertung in Höhe von 54,82 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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