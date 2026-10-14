Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Rheinmetall-Investmentbeispiel 14.10.2026 10:05:04

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Rheinmetall-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 14.10.2023 wurde das Rheinmetall-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 269,10 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,372 Rheinmetall-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Rheinmetall-Aktie auf 953,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 354,29 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 254,29 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 44,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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