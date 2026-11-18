Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Langfristige Investition
|
18.11.2026 10:03:19
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Rheinmetall-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Rheinmetall-Papier an diesem Tag bei 86,46 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 115,660 Rheinmetall-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Rheinmetall-Anteile wären am 17.11.2026 88 006,01 EUR wert, da der Schlussstand 760,90 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 780,06 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall belief sich zuletzt auf 35,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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