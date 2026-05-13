Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Rentable Rheinmetall-Investition?
|
13.05.2026 10:04:04
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde die Rheinmetall-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Rheinmetall-Aktie betrug an diesem Tag 59,63 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Rheinmetall-Aktie investiert hat, hat nun 167,701 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 194 868,35 EUR, da sich der Wert einer Rheinmetall-Aktie am 12.05.2026 auf 1 162,00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1 848,68 Prozent zugenommen.
Rheinmetall wurde jüngst mit einem Börsenwert von 55,18 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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