DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Rheinmetall-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Rheinmetall-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 66,34 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,507 Rheinmetall-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 627,68 EUR, da sich der Wert einer Rheinmetall-Aktie am 01.09.2026 auf 1 079,80 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 527,68 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Rheinmetall belief sich jüngst auf 51,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at