Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Lukratives Rheinmetall-Investment? 19.08.2026 10:03:37

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Rheinmetall-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Rheinmetall-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Rheinmetall-Aktie letztlich bei 249,40 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 4,010 Rheinmetall-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (1 213,80 EUR), wäre die Investition nun 4 866,88 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 386,69 Prozent gleich.

Rheinmetall wurde am Markt mit 56,64 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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