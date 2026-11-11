DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rheinmetall-Aktie Investoren gebracht.

Am 11.11.2023 wurde das Rheinmetall-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 273,60 EUR wert. Bei einem Rheinmetall-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,655 Rheinmetall-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 853,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 118,79 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 211,88 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Rheinmetall zuletzt 39,44 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at