Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Lukrative Rheinmetall-Anlage?
|
11.11.2026 10:03:54
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 11.11.2023 wurde das Rheinmetall-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 273,60 EUR wert. Bei einem Rheinmetall-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,655 Rheinmetall-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 853,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 118,79 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 211,88 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Rheinmetall zuletzt 39,44 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
15:58
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
11.11.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
11.11.26
|LUS-DAX aktuell: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|768,30
|-4,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX knackt erstmals 27.000-Punkte-Marke -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein uneinheitlicher Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.