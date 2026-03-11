Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Rheinmetall-Anlage unter der Lupe
|
11.03.2026 10:03:51
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 11.03.2021 wurden Rheinmetall-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Rheinmetall-Aktie an diesem Tag 86,58 EUR wert. Bei einem Rheinmetall-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 115,500 Rheinmetall-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 1 653,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 190 921,69 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1 809,22 Prozent erhöht.
Der Rheinmetall-Wert an der Börse wurde auf 76,69 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
