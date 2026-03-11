DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Rheinmetall Aktie

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

Rheinmetall-Anlage unter der Lupe 11.03.2026 10:03:51

Vor Jahren Rheinmetall-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 11.03.2021 wurden Rheinmetall-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Rheinmetall-Aktie an diesem Tag 86,58 EUR wert. Bei einem Rheinmetall-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 115,500 Rheinmetall-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 1 653,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 190 921,69 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1 809,22 Prozent erhöht.

Der Rheinmetall-Wert an der Börse wurde auf 76,69 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

