Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Rheinmetall-Performance 25.03.2026 10:04:44

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Rheinmetall-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Rheinmetall-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Rheinmetall-Papier bei 1 319,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Rheinmetall-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,758 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 471,50 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 115,20 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 11,52 Prozent.

Jüngst verzeichnete Rheinmetall eine Marktkapitalisierung von 68,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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