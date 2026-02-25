DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das Rheinmetall-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Rheinmetall-Papier an diesem Tag bei 952,80 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Rheinmetall-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,105 Rheinmetall-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Rheinmetall-Papiers auf 1 724,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 180,99 EUR wert. Damit wäre die Investition 80,99 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Rheinmetall betrug jüngst 78,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at