DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rheinmetall von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Rheinmetall-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Rheinmetall-Aktie betrug an diesem Tag 253,40 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Rheinmetall-Aktie investiert hat, hat nun 39,463 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.07.2024 auf 513,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 260,46 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +102,60 Prozent.

Der Marktwert von Rheinmetall betrug jüngst 22,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at