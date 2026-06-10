Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Performance unter der Lupe
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10.06.2026 10:04:15
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Rheinmetall-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Rheinmetall-Papiers betrug an diesem Tag 56,44 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,772 Rheinmetall-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.06.2026 auf 1 207,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 138,91 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 2 038,91 Prozent.
Der Börsenwert von Rheinmetall belief sich jüngst auf 55,84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
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