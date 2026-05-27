DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Rheinmetall-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Rheinmetall-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Rheinmetall-Anteile bei 247,50 EUR. Bei einem Rheinmetall-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,040 Rheinmetall-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Rheinmetall-Papiers auf 1 237,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 998,79 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 399,88 Prozent angewachsen.

Der Rheinmetall-Wert an der Börse wurde auf 57,88 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at