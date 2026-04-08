DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Rheinmetall-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Rheinmetall-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 89,34 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,119 Rheinmetall-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 713,68 EUR, da sich der Wert einer Rheinmetall-Aktie am 07.04.2026 auf 1 531,00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 1 613,68 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall belief sich zuletzt auf 72,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at