Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Rentable Rheinmetall-Anlage? 16.09.2026 10:03:41

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rheinmetall-Investment von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rheinmetall-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Rheinmetall gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Rheinmetall-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Rheinmetall-Aktie letztlich bei 260,50 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Rheinmetall-Aktie investiert hat, hat nun 38,388 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 1 028,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 39 485,60 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 294,86 Prozent.

Jüngst verzeichnete Rheinmetall eine Marktkapitalisierung von 46,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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