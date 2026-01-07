Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Rheinmetall-Performance
|
07.01.2026 10:03:58
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rheinmetall von vor 3 Jahren verdient
Die Rheinmetall-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Rheinmetall-Anteile letztlich bei 209,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Rheinmetall-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 47,755 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.01.2026 auf 1 740,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83 118,43 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 731,18 Prozent angewachsen.
Der Rheinmetall-Wert an der Börse wurde auf 80,38 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Rheinmetall AG
|06.01.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|06.01.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 853,00
|6,10%