DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rheinmetall von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Rheinmetall-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Rheinmetall-Anteile an diesem Tag bei 84,00 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Rheinmetall-Aktie investiert hat, hat nun 11,905 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 547,62 EUR, da sich der Wert einer Rheinmetall-Aktie am 20.10.2026 auf 1 054,00 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 1 154,76 Prozent.

Am Markt war Rheinmetall jüngst 49,45 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at