Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Rheinmetall-Anlage unter der Lupe
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21.10.2026 10:03:28
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rheinmetall von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Rheinmetall-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Rheinmetall-Anteile an diesem Tag bei 84,00 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Rheinmetall-Aktie investiert hat, hat nun 11,905 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 547,62 EUR, da sich der Wert einer Rheinmetall-Aktie am 20.10.2026 auf 1 054,00 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 1 154,76 Prozent.
Am Markt war Rheinmetall jüngst 49,45 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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