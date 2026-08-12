Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Rheinmetall-Investition im Blick 12.08.2026 10:04:01

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Rheinmetall-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Rheinmetall-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1 563,00 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,064 Rheinmetall-Aktien. Die gehaltenen Rheinmetall-Anteile wären am 11.08.2026 73,08 EUR wert, da der Schlussstand 1 142,20 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,92 Prozent verringert.

Insgesamt war Rheinmetall zuletzt 53,29 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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