Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Frühes Investment 07.10.2026 10:03:42

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Rheinmetall-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurde das Rheinmetall-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Rheinmetall-Anteile betrug an diesem Tag 1 884,50 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Rheinmetall-Aktie investiert, befänden sich nun 5,306 Rheinmetall-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (953,00 EUR), wäre das Investment nun 5 057,04 EUR wert. Damit wäre die Investition um 49,43 Prozent gesunken.

Der Rheinmetall-Wert an der Börse wurde auf 45,73 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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