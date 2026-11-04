Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Lohnende Rheinmetall-Investition?
|
04.11.2026 10:03:34
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rheinmetall-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Rheinmetall-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1 729,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Rheinmetall-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,058 Rheinmetall-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 58,11 EUR, da sich der Wert einer Rheinmetall-Aktie am 03.11.2026 auf 1 004,80 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 58,11 EUR entspricht einer negativen Performance von 41,89 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Rheinmetall eine Börsenbewertung in Höhe von 46,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
15:58
|Gewinne in Europa: nachmittags Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.at)
|
15:21
|ROUNDUP 3: Rheinmetall senkt Prognose 2026 erneut - Aktie bricht am Dax-Ende ein (dpa-AFX)
|
13:13
|Rheinmetall-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform (finanzen.at)
|
13:13
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Rheinmetall-Aktie Hold (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel: DAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|12:23
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:48
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|12:23
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:48
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|09:48
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|12:23
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|836,90
|-12,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX und DAX büßen Gewinne ein -- Wall Street im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer an die Nulllinie zurückfallen. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.