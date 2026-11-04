DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rheinmetall-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Rheinmetall eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Rheinmetall-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1 729,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Rheinmetall-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,058 Rheinmetall-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 58,11 EUR, da sich der Wert einer Rheinmetall-Aktie am 03.11.2026 auf 1 004,80 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 58,11 EUR entspricht einer negativen Performance von 41,89 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Rheinmetall eine Börsenbewertung in Höhe von 46,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at