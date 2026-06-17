Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Rheinmetall-Investment 17.06.2026 10:04:19

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rheinmetall von vor einem Jahr angefallen

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rheinmetall von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Rheinmetall-Aktie Anlegern gebracht.

Am 17.06.2025 wurde das Rheinmetall-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Rheinmetall-Anteile betrug an diesem Tag 1 728,50 EUR. Bei einem Rheinmetall-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,579 Rheinmetall-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.06.2026 auf 1 145,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 662,77 EUR wert. Damit wäre die Investition um 33,72 Prozent gesunken.

Alle Rheinmetall-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 53,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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