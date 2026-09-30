DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen RWE-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurden RWE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 15,34 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die RWE-Aktie investiert hat, hat nun 652,103 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des RWE-Papiers auf 58,92 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38 421,91 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 38 421,91 EUR entspricht einer Performance von +284,22 Prozent.

Alle RWE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at