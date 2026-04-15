DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen RWE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der RWE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12,13 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das RWE-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 824,402 RWE-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.04.2026 gerechnet (58,88 EUR), wäre das Investment nun 48 540,81 EUR wert. Mit einer Performance von +385,41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von RWE belief sich zuletzt auf 43,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at