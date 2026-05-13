RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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Lohnende RWE-Anlage? 13.05.2026 10:04:04

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in RWE-Aktien gewesen.

Am 13.05.2016 wurden RWE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das RWE-Papier bei 12,35 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die RWE-Aktie investierten, hätten nun 8,097 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen RWE-Aktien wären am 12.05.2026 471,42 EUR wert, da der Schlussstand 58,22 EUR betrug. Aus 100 EUR wurden somit 471,42 EUR, was einer positiven Performance von 371,42 Prozent entspricht.

Insgesamt war RWE zuletzt 44,30 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

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