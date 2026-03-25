DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in RWE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden RWE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die RWE-Aktie bei 32,57 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das RWE-Papier investiert hätte, hätte er nun 307,031 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.03.2026 auf 55,18 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 941,97 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 69,42 Prozent gesteigert.

Der RWE-Wert an der Börse wurde auf 41,05 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at