RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
18.03.2026 10:04:50
DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RWE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der RWE-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des RWE-Papiers betrug an diesem Tag 11,01 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 90,868 RWE-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 17.03.2026 auf 58,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 328,49 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 5 328,49 EUR entspricht einer Performance von +432,85 Prozent.
Jüngst verzeichnete RWE eine Marktkapitalisierung von 43,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Andre Laaks, RWE
Nachrichten zu RWE AG St.
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
12:26
|XETRA-Handel DAX fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
18.03.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX legt zu (finanzen.at)
|
18.03.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX mittags im Plus (finanzen.at)
|
17.03.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
17.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)