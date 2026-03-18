RWE Aktie

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

RWE-Anlage im Blick 18.03.2026 10:04:50

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RWE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in RWE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der RWE-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des RWE-Papiers betrug an diesem Tag 11,01 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 90,868 RWE-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 17.03.2026 auf 58,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 328,49 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 5 328,49 EUR entspricht einer Performance von +432,85 Prozent.

Jüngst verzeichnete RWE eine Marktkapitalisierung von 43,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Andre Laaks, RWE

