DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RWE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in RWE-Aktien verdienen können.

Am 19.08.2023 wurde das RWE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das RWE-Papier 38,35 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RWE-Aktie investiert, befänden sich nun 260,756 RWE-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen RWE-Aktien wären am 18.08.2026 15 149,93 EUR wert, da der Schlussstand 58,10 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 51,50 Prozent.

RWE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 46,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at