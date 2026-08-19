RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|RWE-Investment im Blick
|
19.08.2026 10:03:37
DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RWE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 19.08.2023 wurde das RWE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das RWE-Papier 38,35 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RWE-Aktie investiert, befänden sich nun 260,756 RWE-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen RWE-Aktien wären am 18.08.2026 15 149,93 EUR wert, da der Schlussstand 58,10 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 51,50 Prozent.
RWE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 46,08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Andre Laaks, RWE
Nachrichten zu RWE AG St.
|
19.08.26
|DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RWE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
18.08.26
|Börse Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
18.08.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
18.08.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
17.08.26
|Microsoft, Nebius, E.ON, RWE, Rheinmetall, Allianz, Adidas - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
17.08.26
|Microsoft, Nebius, E.ON, RWE, Rheinmetall, Allianz, Adidas - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
17.08.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|57,28
|-1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.